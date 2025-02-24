Мостовой про Овечкина: «Кто-то стабильно выходит на лед, при этом даже 20 голов не закинул, а у Александра почти 30. Человеку почти 40 лет, обалдеть вообще!»

Александр Мостовой оценил погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:3).

Россиянин забил 880-й, 881-й и 882-й голы в регулярных чемпионатах. Рекорд по количеству шайб принадлежит Уэйну Гретцки (894).

«Это фантастика! То, что происходит с Александром, – это сказка какая-то.

Человек в 39 лет идет за вечным рекордом Уэйна Гретцки. Остается совсем чуть-чуть, шайб 12-13, чтобы стать первым в истории.

Уже искусственный интеллект предсказания делает: когда Овечкин станет лучшим снайпером в истории (смеется). Будем ждать! Думаю, что в этом сезоне удастся побить рекорд.

Саша уже входит в семерку лучших бомбардиров этого сезона НХЛ, хотя пропустил немалое количество игр. Кто-то стабильно выходит на лед, при этом даже 20 не закинул, а у Овечкина почти 30. Человеку почти 40 лет, обалдеть вообще!

Внимание всего мира приковано к Овечкину, его бомбардирской серии, стремлению стать лучшим из лучших. Люди уже часы заводят, счетчики настраивают, которые ведут отсчет до заветного момента. Это невероятно!

С каждой шайбой разговоров будет еще больше. Сам Уэйн Гретцки будет поздравлять Александра.

Смотришь на статистику и поражаешься тому, что это вообще возможно. А невозможное возможно!» – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.