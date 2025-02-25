Бабаев о том, что генменеджеры назвали Кузнецова переоцененным: «Половина людей в клубах далеки от реальности. Если бы они посмотрели игру Канада – США, увидели бы тенденции современного хоккея»

Шуми Бабаев высказался о том, что Евгения Кузнецова назвали переоцененным.

Согласно опросу «Спорт-Экспресса», генеральные менеджеры и руководители клубов Фонбет Чемпионата КХЛ включили Кузнецова в список самых переоцененных игроков лиги.

– Как вы отнеслись к тому, что Евгения Кузнецова включили в список переоцененных игроков КХЛ?

– А что им не включать его, когда они не хотят звать нормальных игроков? Если звать, то надо платить. Поэтому им легче включить его в перечень переоцененных, для того, чтобы потом что-то говорить.

Посмотрите на его статистику, посмотрите, как он играет. Просто в любом случае нужна адаптация, потому что все то, что происходит сейчас в отношении него… Это немного спорные моменты. Поэтому я категорически не согласен с этим опросом.

Но прекрасно понимаю, почему они это делают. Если бы они сказали, что он нормальный, значит, тогда их бы завтра спросили: «Почему у вас нет таких игроков?»

– Евгений Кузнецов ответил, что не все генменеджеры в КХЛ понимают что-то в хоккее.

– Он абсолютно прав. Я всегда говорю о том, что у нас половина людей, которые работают в клубах, очень далеки от хоккея и от реальности. Поэтому я с ним согласен полностью.

Я всегда говорю о том, что нам нужны профессионалы в хоккее. Надеюсь, что все люди, которые говорили, что Кузнецов переоцененный, посмотрели игру Канада – США в финале Турнира четырех наций. И не только менеджеры, но и тренеры, которые живут в прошлом.

Хотя они вряд ли это сделали, потому что считают, что у нас все в порядке и мы рядом с НХЛ . А если бы посмотрели этот матч, то увидели тенденции современного хоккея и поняли бы, насколько мы далеко. И чтобы это исправить, то нужно много работать, а это не каждый хочет, – сказал агент Шуми Бабаев , представляющий интересы Кузнецова.

Кузнецов и Хохлачев – самые переоцененные игроки КХЛ по версии генменеджеров клубов. Радулов и Ткачев из «Авангарда» получили по 1 голосу

Кузнецов о том, что генменеджеры назвали его переоцененным: «Они ничего не понимают в хоккее. Что касается самого техничного, тоже ничего не понимают. Есть ребята техничнее»