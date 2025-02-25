Зайцев о «Спартаке»: «В плей-офф не будет такого, что матч начался, а мы уже шашки наголо вперед побежали. Будет равномерная игра: креатив в атаке и созидание в обороне»

Егор Зайцев рассказал, как «Спартак» будет играть в плей-офф.

– Насколько команда готова к играм на вылет?

– Физически сейчас все команды на стадии подготовки, мы не исключение. Готовимся выйти на пик формы.

В плей-офф на первое место выйдет даже не физика, а психология. Кто сможет перестроиться с регулярного чемпионата, начнет правильно оценивать свои действия и принимать верные решения во время игры, тот и получит преимущество.

Понятно, что в плей-офф не стоит лишний раз рисковать. Лучше надежно сыграть на команду, цена одной ошибки в плей-офф очень высока.

– В плей-офф команды обычно показывают оборонительный хоккей. Ждать ли от «Спартака» чего-то подобного, или команда продолжит делать акцент на игру в нападении?

– Я не думаю, что мы будем играть чисто в атаке, скорее будем правильно стараться действовать на обеих сторонах площадки. В любом случае в плей-офф нельзя играть только за счет нападения.

Конечно, это и не «автобус» с нашей стороны будет, но и не только атака. Не будет такого, что матч начался, а мы уже шашки наголо вперед побежали. Будет равномерная игра: креатив в атаке и созидание в обороне.

Должно быть все понятно и спокойно. Конечно, относительно регулярного чемпионата мы перестроим нашу игру, – сказал защитник «Спартака » Егор Зайцев .