Жамнов о 0:3 от минского «Динамо»: «Спартаку» не хватило агрессии в концовке и мусорного гола. Тяжело выиграть, когда не забиваешь»

Алексей Жамнов высказался после поражения от минского «Динамо» (0:3).

– Что не получилось у команды?

– Счет на табло, когда не забиваешь – тяжело выиграть. Понимали, что в третьем периоде соперник будет играть от обороны, но нам не хватило агрессии в концовке и мусорного гола.

«Динамо » – достойный соперник, хорошо, что мы с ними сыграем [еще раз].

– Поговорили отдельно с Лукьянцевым? Все-таки Сергей заработал пять минут штрафа.

– Он пошел делать силовой [прием]. В концовке ноги оторвались – и получился толчок на борт. Молодой парень, это эмоции. Я не берусь его упрекать. Внесем коррективы в его игру.

– Можно назвать этот состав оптимальным?

– Это не оптимальный состав, есть ребята, которые только начинают тренироваться с командой, – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .