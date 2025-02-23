Жамнов о 0:3 от минского «Динамо»: «Спартаку» не хватило агрессии в концовке и мусорного гола. Тяжело выиграть, когда не забиваешь»
Алексей Жамнов высказался после поражения от минского «Динамо» (0:3).
– Что не получилось у команды?
– Счет на табло, когда не забиваешь – тяжело выиграть. Понимали, что в третьем периоде соперник будет играть от обороны, но нам не хватило агрессии в концовке и мусорного гола.
«Динамо» – достойный соперник, хорошо, что мы с ними сыграем [еще раз].
– Поговорили отдельно с Лукьянцевым? Все-таки Сергей заработал пять минут штрафа.
– Он пошел делать силовой [прием]. В концовке ноги оторвались – и получился толчок на борт. Молодой парень, это эмоции. Я не берусь его упрекать. Внесем коррективы в его игру.
– Можно назвать этот состав оптимальным?
– Это не оптимальный состав, есть ребята, которые только начинают тренироваться с командой, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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