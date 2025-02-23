Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча со «Спартаком» (3:0).

Вадим Шипачев отметился заброшенной шайбой и стал вторым игроком в истории Фонбет Чемпионата КХЛ после Сергея Мозякина, достигшим отметки 300 голов.

– Понимали сильные качества «Спартака ». Наша команда строится, иногда не получается сыграть с теми, кто идет внизу таблицы. Нам улыбнулась удача, и поверьте, ребята ее заслужили.

– Что можете сказать об игре Вадима Шипачева?

– Он взрослый парень. Одно дело любить хоккей, а другое еще и отдавать. На него с моей стороны было давление после прошлого сезона, но я понимал, что он справится с этой ситуацией.

Его голы нужны нам для важных дел. Шипачев – игрок с большой буквы. Я сам долго играл и понимаю, что это очень тяжело так себя готовить, – сказал главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов .