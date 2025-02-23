Дмитрий Квартальнов: «Шипачев – игрок с большой буквы. На него было давление с моей стороны после прошлого сезона, но я понимал, что он справится с этой ситуацией»
Вадим Шипачев отметился заброшенной шайбой и стал вторым игроком в истории Фонбет Чемпионата КХЛ после Сергея Мозякина, достигшим отметки 300 голов.
– Понимали сильные качества «Спартака». Наша команда строится, иногда не получается сыграть с теми, кто идет внизу таблицы. Нам улыбнулась удача, и поверьте, ребята ее заслужили.
– Что можете сказать об игре Вадима Шипачева?
– Он взрослый парень. Одно дело любить хоккей, а другое еще и отдавать. На него с моей стороны было давление после прошлого сезона, но я понимал, что он справится с этой ситуацией.
Его голы нужны нам для важных дел. Шипачев – игрок с большой буквы. Я сам долго играл и понимаю, что это очень тяжело так себя готовить, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий