Уилсон об Овечкине: «Забивает 1-2 гола и сразу спрашивает, когда снова сможет выйти. Другой бы подумал: «Окей, у меня был хороший вечер»

Том Уилсон высказался о голевой жажде Александра Овечкина.

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Когда он забивает один или два гола, я никогда не видел такого голодного игрока. Некоторые забивают и думают: «Окей, у меня был хороший вечер».

А он возвращается на скамейку и сразу спрашивает, когда сможет снова выйти на лед. Это просто невероятно, и наблюдать за тем, что он творит», – сказал форвард «Вашингтона ».

🎩🎩🎩 У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб