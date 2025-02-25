Уилсон об Овечкине: «Забивает 1-2 гола и сразу спрашивает, когда снова сможет выйти. Другой бы подумал: «Окей, у меня был хороший вечер»
Том Уилсон высказался о голевой жажде Александра Овечкина.
39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Когда он забивает один или два гола, я никогда не видел такого голодного игрока. Некоторые забивают и думают: «Окей, у меня был хороший вечер».
А он возвращается на скамейку и сразу спрашивает, когда сможет снова выйти на лед. Это просто невероятно, и наблюдать за тем, что он творит», – сказал форвард «Вашингтона».
🎩🎩🎩 У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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