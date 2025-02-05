Уилсон о шайбе Овечкина за 0,1 секунды: «Ему хватило выдержки на ложный замах за 3 секунды до конца, потрясающе. Будем продолжать погоню за Гретцки»
Том Уилсон прокомментировал шайбу Александра Овечкина.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл «Флориду» со счетом 6:3. Окончательный счет установил капитан «Кэпиталс», забив в пустые ворота за 0,1 секунды до конца игры.
«Происходит нечто особенное. Ему хватило выдержки, чтобы сделать ложный замах за три секунды до конца и забросить шайбу.
Наверное, это все из-за погони за Гретцки. Мы будем продолжать, и это просто потрясающе – увидеть, как он забивает за столько времени до конца», – сказал форвард «Вашингтона» Том Уилсон.
🚨 Овечкин забросил «Флориде» за 0,1 секунды до сирены! До Гретцки – 16 шайб
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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