Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Калгари». Из-за малого штрафа Уилсона на 57:38 «Вашингтон» играл 4 на 6

Александр Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Калгари».

«Вашингтон » обыграл «Флэймс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Окончательный счет в матче установил форвард «Кэпиталс» Алексей Протас , поразивший ворота Дастина Вульфа на 57:35 – в равных составах.

В следующей смене (на 57:38) Том Уилсон был удален за игру высоко поднятой клюшкой.

«Флэймс» сразу же сняли вратаря, чтобы сыграть 6 на 4. В итоге Вульф больше на лед не выходил, как и Овечкин.

39-летний россиянин является рекордсменом лиги по числу голов в пустые ворота (62). Всего у него 875 шайб в 1460 играх в рамках регулярок.

Александр занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).

Овечкин остался без очков в 4 из 5 последних матчей. У него 4 броска в створ и 1 промах за 16:47 против «Калгари» при 5:58 в большинстве