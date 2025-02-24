«Вашингтон» стал лидером НХЛ по числу голов в текущем сезоне – 211 в 57 играх. Овечкин, Уилсон, Протас и Макмайкл забросили по 20+ шайб

«Вашингтон» стал лидером НХЛ по числу голов в текущем сезоне – 211 в 57 играх.

В двух последних матчах «Кэпиталс» забросили 15 шайб, обыграв «Питтсбург» (8:3) и «Эдмонтон» (7:3).

В 57 играх в текущем сезоне «столичные» забросили 211 шайб (в среднем 3,7 за игру). По 20+ голов в актив записали форварды Александр Овечкин (29), Том Уилсон (26), Алексей Протас (23) и Коннор Макмайкл (20).

Второе место по числу заброшенных шайб занимает «Виннипег » (205 в 57 матчах без учета победных буллитов). На третьем месте – «Тампа » (200 в 56 без учета победных буллитов).

«Вашингтон» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Карбери идет на 1-м месте в НХЛ

🎩🎩🎩 У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб