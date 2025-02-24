  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о посещении космодрома «Восточный»: «Космос и хоккей – символы мирового лидерства и победных традиций России. В книге почетных гостей написал: «Мы лучшие в мире!»
8

Третьяк о посещении космодрома «Восточный»: «Космос и хоккей – символы мирового лидерства и победных традиций России. В книге почетных гостей написал: «Мы лучшие в мире!»

Владислав Третьяк поделился впечатлениями от посещения космодрома «Восточный».

Глава ФХР открыл товарищеский матч с участием жителей закрытого города Циолковский.

«У отечественного космоса с отечественным хоккеем всегда было очень много общего. Наша игра была любимым видом спорта еще в первом отряде космонавтов, у Гагарина и его соратников.

Вот уже много лет космос, как и хоккей, является символом мирового лидерства России, наших победных традиций и устремлений. Технологии, знания, уникальные разработки ноу-хау, готовность опережать всех и добиваться результата на благо Родины – эти черты неотъемлемы от обеих отраслей.

Я очень рад, что появилась возможность побывать на космодроме «Восточный» и пообщаться с замечательными людьми. Это уникальные специалисты, они на переднем краю созидательной работы, ведущей нашу отчизну вперед и вверх. 

Искренне впечатлен масштабом тех грандиозных работ, которые проводятся на «Восточном», потрясающими возможностями освоения космоса, которые там созданы. Это надо видеть своими глазами, словами трудно передать все впечатления.

Во время посещения таких объектов, как космодром, любой человек испытывает чувство гордости за нашу державную мощь, за наши прорывные технологии, за способность русских людей воплощать в жизнь самые смелые мечты. В книге почетных гостей я написал: «Мы лучшие в мире!» – и это шло от души. 

Хорошо, что инструментом вдохновения на новые свершения для них служит хоккей. Наш вид спорта укрепляет не только физическое, но и ментальное здоровье, прививает умение работать в команде, воспитывает уважение к наставникам и к коллегам-партнерам.

Я искренне пожелал им успехов и в профессиональной деятельности, и на хоккейной площадке – чтобы спорт приносил хорошие эмоции, радость от новых побед», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ФХР
logoВладислав Третьяк
logoФХР
любительский хоккей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владислав Третьяк: «Овечкин – величайший спортсмен в истории хоккея. Саша представляет весь наш спорт, являясь лидером сборной России на протяжении многих лет»
8вчера, 11:59
Третьяк посетил космодром «Восточный». Глава ФХР открыл товарищеский матч с участием жителей закрытого города Циолковский
вчера, 11:17Фото
Третьяк о развитии хоккея в Китае: «Россия – лучшая хоккейная держава. Хоккей – наша гордость, наш президент играет. Хотим, чтобы китайцы тоже хорошо играли, они наши друзья»
4722 февраля, 06:40
Главные новости
КХЛ. «Салават» принимает «Ладу», «Локомотив» сыграет с «Динамо», «Торпедо» – с ЦСКА, СКА против «Спартака»
647 минут назадLive
Кузнецов об Овечкине: «Хотелось бы, чтобы он забил 1000 голов в НХЛ. Надеюсь, в этом сезоне побьет рекорд Гретцки»
16 минут назад
Ротенберг о финале ОИ-2018: «Поступил важный звонок из Москвы, мне сказали: как можно проигрывать немцам? Это был самый жесткий разговор в моей жизни. В тот момент забил Гусев»
4323 минуты назад
37-летний Жарков продлил контракт с «Трактором» на год. Зарплата – 25 млн рублей за сезон (Metaratings)
38 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Калгари», «Тампа» против «Эдмонтона», «Филадельфия» встретится с «Питтсбургом», «Коламбус» – с «Далласом»
1153 минуты назад
Ротенберг о допуске России на ОИ-2026: «Шансы очень хорошие. Сила – в правде. Давайте понаблюдаем за тем, о чем договорятся руководители стран»
15сегодня, 12:54
Мэттью и Брэди Ткачаки, Мэттьюс, Айкел, Макэвой, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
7сегодня, 12:45
Фетисов об опросе Mediascope: «У футболистов пустые трибуны. Президент России играет в хоккей, это самый популярный вид спорта»
48сегодня, 12:20
Макдэвид, Маккиннон, Пойнт, Бедард, Марнер, Макар – в составе Канады на ОИ-2030 по версии The Athletic
10сегодня, 11:54
Ротенберг про «Чудо на льду»: «Если бы США провели 100 матчей против СССР, может, наши 99 раз победили бы. Олимпиада – сложный турнир, который требует сверхусилий»
36сегодня, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов о Турнире четырех наций без России: «Такие реалии. Нам приходится только биться, терпеть, ждать и надеяться на лучшее»
сегодня, 12:59
Бурмистров о Турнире четырех наций: «Топ! Но не хватало нашей сборной. Хотелось, чтобы было пять наций с Россией. Или любую команду, кроме США и Канады, убирай и наших запускай»
2сегодня, 12:30
Наиль Якупов: «Ги Буше учит русский язык. На собраниях выдает русские слова. И не просто «да» или «нет», а сложные: «выносливость», «изнеможение»
3сегодня, 11:59
Скворцов прокомментирует матч «Автомобилист» – «Ак Барс»: «Волнуюсь. Здорово вернуться к работе. Спасибо всем за поддержку, извините, что напугал»
1сегодня, 11:11
«Салават» объявил о 2-летнем контракте с Ливо
3сегодня, 10:08
Пашков о «Торпедо»: «С уважением отношусь к Ларионову, поэтому позволяю себе его покритиковать, посоветовать поступиться принципами. Ему пока не удается сделать клуб более взрослым»
3сегодня, 08:58
Зайцев о «Спартаке»: «В плей-офф не будет такого, что матч начался, а мы уже шашки наголо вперед побежали. Будет равномерная игра: креатив в атаке и созидание в обороне»
1сегодня, 07:59
Пашков о «Локомотиве»: «Не могу назвать стиль клуба атакующим или суперзрелищным. Но это дело вкуса. Самый главный эффект – на табло»
2сегодня, 07:18
Алексей Сопин: «Есть 2-3 серьезных предложения, рассматриваю их. Ближе к концу сезона определюсь с новым местом работы»
1сегодня, 06:59
Агент Алексея Заварухина о переговорах с «Амуром»: «Не могу ничего сказать – ни подтвердить, ни опровергнуть. Думаю, на днях там будет что-то новое»
сегодня, 06:54