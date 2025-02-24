Третьяк о посещении космодрома «Восточный»: «Космос и хоккей – символы мирового лидерства и победных традиций России. В книге почетных гостей написал: «Мы лучшие в мире!»

Владислав Третьяк поделился впечатлениями от посещения космодрома «Восточный».

Глава ФХР открыл товарищеский матч с участием жителей закрытого города Циолковский.

«У отечественного космоса с отечественным хоккеем всегда было очень много общего. Наша игра была любимым видом спорта еще в первом отряде космонавтов, у Гагарина и его соратников.

Вот уже много лет космос, как и хоккей, является символом мирового лидерства России, наших победных традиций и устремлений. Технологии, знания, уникальные разработки ноу-хау, готовность опережать всех и добиваться результата на благо Родины – эти черты неотъемлемы от обеих отраслей.

Я очень рад, что появилась возможность побывать на космодроме «Восточный» и пообщаться с замечательными людьми. Это уникальные специалисты, они на переднем краю созидательной работы, ведущей нашу отчизну вперед и вверх.

Искренне впечатлен масштабом тех грандиозных работ, которые проводятся на «Восточном», потрясающими возможностями освоения космоса, которые там созданы. Это надо видеть своими глазами, словами трудно передать все впечатления.

Во время посещения таких объектов, как космодром, любой человек испытывает чувство гордости за нашу державную мощь, за наши прорывные технологии, за способность русских людей воплощать в жизнь самые смелые мечты. В книге почетных гостей я написал: «Мы лучшие в мире!» – и это шло от души.

Хорошо, что инструментом вдохновения на новые свершения для них служит хоккей. Наш вид спорта укрепляет не только физическое, но и ментальное здоровье, прививает умение работать в команде, воспитывает уважение к наставникам и к коллегам-партнерам.

Я искренне пожелал им успехов и в профессиональной деятельности, и на хоккейной площадке – чтобы спорт приносил хорошие эмоции, радость от новых побед», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .