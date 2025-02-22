Третьяк о развитии хоккея в Китае: «Россия – лучшая хоккейная держава. Хоккей – наша гордость, наш президент играет. Хотим, чтобы китайцы тоже хорошо играли, они наши друзья»

Владислав Третьяк высказался о развитии хоккея в Китае.

Президент ФХР побывал на российско-китайском фестивале зимних видов спорта. Он открылся на льду пограничной реки Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР).

«Необыкновенный хоккей, необыкновенная атмосфера здесь – дружбы между нашими странами. Очень важно, что сегодня здесь представлен хоккей, хоккей – это наша гордость, наша национальная игра, наш президент играет в хоккей.

У ФХР хорошие отношения с Китаем , в 2016 году подписано соглашение о сотрудничестве, мы являемся лучшей хоккейной державой, хотим, чтобы китайцы тоже хорошо играли, потому что это наши друзья. Такие встречи укрепляют дружбу, большое спасибо губернатору Амурской области за то, что пригласил меня сюда.

Сегодня губернатор и его правительство много делают, чтобы поднимать физкультуру и спорт. Сегодня он рассказал мне, какие стадионы будут строиться [в Амурской области]. Для нас очень важно через спорт воспитывать патриотов. Я думаю, все вместе мы выполним указ нашего президента [к 2030 году увеличить количество регулярно занимающихся спортом жителей России с текущих 53% до 70%]», – сказал Третьяк.