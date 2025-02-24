Третьяк посетил космодром «Восточный». Глава ФХР открыл товарищеский матч с участием жителей закрытого города Циолковский

Глава ФХР Владислав Третьяк посетил космодром «Восточный».

«В рамках рабочей поездки на Дальний Восток Владислав Третьяк посетил космодром «Восточный». Во время экскурсии он ознакомился с ключевыми объектами космической инфраструктуры, оценил масштаб и технологические возможности космодрома.

Начальник космодрома – директор филиала АО «ЦЭНКИ»-КЦ «Восточный» Валинур Агишев показал президенту ФХР стартовые комплексы для пусков ракет среднего класса «Союз-2» и ракет тяжелого класса «Ангара», а также технический комплекс, где перед вывозом на стартовую площадку производится полный цикл подготовки ракеты космического назначения к пуску.

Владислав Третьяк оставил памятную запись в Книге почетных гостей, которая хранится в музее космодрома «Восточный», а также вручил ценные подарки с личными автографами.

В программу визита президента ФХР вошло и посещение закрытого города Циолковский, где проживают сотрудники космодрома. 3-кратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира побывал в городском спорткомплексе, где открыл товарищеский хоккейный матч с участием местных жителей.

Владислав Третьяк побеседовал с тренерами, игроками разных возрастов и любителями спорта, дал рекомендации по вопросам развития хоккея в ЗАТО Циолковский. Также состоялась масштабная автограф-сессия легендарного вратаря ЦСКА и сборной СССР.», – сообщается на сайте ФХР.

Фото: fhr.ru