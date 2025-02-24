Джош Ливо назвал Виктора Козлова лучшим тренером в своей карьере.

– Представьте, что вы оказались в роли генерального менеджера. Кого из тренеров, у которых играли, выберете: Майка Бэбкока, Крэйга Беруби или Козлова?

– Бэбкок сразу нет. Это даже не обсуждается. Беруби – отличный специалист, но я выберу Козлова. Он лучший тренер, с кем работал в карьере, а у меня их было много. Преимущественно хороших.

Козлов уделяет много времени игрокам, поскольку сам выступал на высоком уровне в НХЛ и знает, что надо делать. Он понимает наши сильные стороны и выработал хорошую коммуникацию.

Козлов никогда не сходит с ума и не отрывается на тебе, но всегда четко доносит свое видение по каждому вопросу. Если наш тренер чем-то расстроен, то мы прекрасно понимаем, кто был не прав. В такой момент нам не хочется давать ему еще больше поводов для огорчения.

Не помню, чтобы он на кого-то орал. Например, в Нижнем мы играли не очень хорошо. Но Козлов не срывался, давая понять без крика, что идет не так. Мы правильно отреагировали и добились победы, – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Джош Ливо.