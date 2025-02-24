Агент Ливо: «Были предложения от «Авангарда», «Салавата» и «Трактора». Вариант с Челябинском был выгоднее с точки зрения бонусов. Но Джоша в Уфе все устраивает»

Агент Джоша Ливо высказался о новом контракте игрока с «Салаватом».

Ранее нападающий сообщил , что продлил контракт с клубом на 2 года

«Действительно, могу подтвердить, что мы поставили подпись под 2‑летним контрактом.

У Джошуа, естественно, было несколько предложений, в том числе от «Авангарда », но наиболее серьезные – от «Салавата » и «Трактора ». Более того, вариант с Челябинском был чуть более выгодным с точки зрения бонусов.

Но Джошуа в Уфе все устраивает: и город, и команда, и, особенно, главный тренер. Поэтому было принято решение остаться здесь», – сказал агент хоккеиста Иван Ботев.