Ливо будет получать 100 млн рублей в год по новому контракту с «Салаватом» (Артур Хайруллин)
Зарплата Джоша Ливо в «Салавате» составит 100 млн рублей в год.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ливо ранее рассказал, что продлил контракт с «Салаватом» на 2 года.
«Зарплата Джоша Ливо по новому контракту с «Салаватом Юлаевым» составит 100 миллионов рублей в год. В других клубах он мог рассчитывать и на чуть большие деньги, но выбрал Уфу.
Изначально «Салават Юлаев» рассчитывал на завершение переговоров с Ливо после завершения сезона, но конкуренция за канадца была очень серьезной. В Уфе справедливо решили, что рисковать и давать возможность переманить лидера не стоит», – написал Хайруллин.
В нынешнем сезоне игрок набрал 65 (41+24) очков в 52 матчах. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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