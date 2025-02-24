Ливо будет получать 100 млн рублей в год по новому контракту с «Салаватом» (Артур Хайруллин)

Зарплата Джоша Ливо в «Салавате» составит 100 млн рублей в год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ливо ранее рассказал , что продлил контракт с «Салаватом» на 2 года.

«Зарплата Джоша Ливо по новому контракту с «Салаватом Юлаевым » составит 100 миллионов рублей в год. В других клубах он мог рассчитывать и на чуть большие деньги, но выбрал Уфу.

Изначально «Салават Юлаев» рассчитывал на завершение переговоров с Ливо после завершения сезона, но конкуренция за канадца была очень серьезной. В Уфе справедливо решили, что рисковать и давать возможность переманить лидера не стоит», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне игрок набрал 65 (41+24) очков в 52 матчах. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов Фонбет Чемпионата КХЛ.