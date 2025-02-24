Овечкин про 15 голов «Вашингтона» в 2 последних матчах: «Мы все играем друг за друга, выполняем установку»

Александр Овечкин высказался о выступлении «Вашингтона».

В двух последних играх клуб забил 15 голов. На данный момент «Вашингтон» занимает 1-е место в таблице НХЛ, набрав 84 очка в 57 играх.

– За последние сутки «Вашингтон» забил 15 голов в двух матчах. Вы вышли на первое место в лиге. В чем причина успеха?

– Мы все играем друг за друга, выполняем установку.

– Ваш партнер по тройке Алексей Протас добился бурного прогресса. За счет чего?

– Парень работает, старается, выкладывается. Здесь нет ничего удивительного.

– Вы для него как наставник?

– Ну, я не знаю. Спросите у него! – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин .

«Вашингтон» стал лидером НХЛ по числу голов в текущем сезоне – 211 в 57 играх. Овечкин, Уилсон, Протас и Макмайкл забросили по 20+ шайб