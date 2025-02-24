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«Гол Овечкина «Амкалу» не считается, что ли? Почему все пишут про 12?» РПЛ о хет-трике Александра

Мир РПЛ отреагировал на хет-трик Александра Овечкина в матче против «Эдмонтона».

Телеграм-канал Российской Премьер-Лиги вспомнил гол Александра Овечкина в ворота «Амкала» после вчерашнего хет-трика нападающего «Вашингтона».

Летом 2022 года Александр Овечкин сыграл против медиафутбольного клуба «Амкал» в составе московского «Динамо».

Клуб РПЛ забрал победу (5:0), а Александр Овечкин вышел в стартовом составе бело-голубых.

Хоккеист отыграл 11 минут и забил гол.

Вчера 39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:3).

До рекорда Гретцки хоккеисту осталось 12 шайб. В 41 игре текущего сезона на счету Овечкина 46 (29+17) очков.

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Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Мир Российская Премьер-Лига»
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