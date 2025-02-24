Назаров о хет-трике Овечкина: «Великое дело. Мы видим, что в мире общаются только с сильными. А сильны мы тогда, когда идем вперед, сплотившись вокруг нашего национального лидера»

Андрей Назаров высказался о хет-трике Александра Овечкина в матче с «Эдмонтоном».

39-летний капитан «Вашингтона » забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (7:3).

«Хет-трик – великое дело. Видно, что Саша очень хорошо отдохнул во время паузы на Турнир четырех наций, и в то же время поработал в Майами с нашим добрым старым другом Дарюсом Каспарайтисом.

У Дарюса, наверное, после такой рекламы цена за тренировки вырастет в разы. А если серьезно, то хочется поздравить Сашу. До рекорда Гретцки все ближе. Главное, обойтись без травм.

Мы видим, какая ситуация сложилась в мире. Если ты слабый, то можно сразу класть голову на стол. Поэтому только с сильными общаются и слушают их.

А сильны мы тогда, когда вместе плечом к плечу идем вперед, не оглядываясь назад, сплотившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тафгай и тренер российских клубов.

🎩🎩🎩 У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб