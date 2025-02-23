Козлов о спаде результативности Ливо: «Еще не восстановился на 100%, но он молодец. Если Джош говорит, что готов играть, значит готов»
Виктор Козлов высказался о спаде результативности Джоша Ливо.
Канадский нападающий лидирует в гонке снайперов и бомбардиров Фонбет чемпионата КХЛ, набрав 65 (41+24) очка в 51 матче. За три предыдущих игры Ливо сделал одну голевую передачу.
Ранее форвард пропустил Матч звезд КХЛ из-за сотрясения мозга.
«Да, пока он не забивает, но я уверен, Джош – профессионал. Он найдет тот драйв, ту волну, за счет которой он проводил хорошие матчи.
На 100% он еще не восстановился, но он молодец. Если он говорит, что готов, значит он готов играть», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Лучший снайпер КХЛ удалился до конца матча. Получил больше штрафных минут, чем за весь сезон
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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