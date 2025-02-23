Саша Хмелевски: «Я бы хотел, чтобы Ливо побил рекорд Мозякина. Он заслужил этого. Думаю, все хотят, чтобы рекорд состоялся»
Канадский форвард «Салавата» забросил 41 шайбу в 51 игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Рекорд лиги по числу голов за одну регулярку принадлежит Сергею Мозякину (48 в 60 играх, 2016/17, «Металлург»).
– Джош Ливо в семи шайбах от рекорда Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат. На него самого и команду в целом влияет ажиотаж от этого?
– Я бы хотел, чтобы он побил этот рекорд. Он заслужил этого. Конечно, еще много работы осталось сделать, чтобы это произошло. Но думаю, все хотят, чтобы рекорд состоялся. Ему постоянно задают вопросы об этом и оказывают давление, а он молодец, не слушает никого и просто играет.
– То, что в последнее время против него особенно жестко играют, влияет на Джоша?
– Я не думаю. Он сам понимает, какую работу проделал в этом сезоне и почему против него так жестко играют. Так что ему просто нужно играть так же, как весь сезон. И быть готовым к жесткости со стороны соперников. Ливо и сам это знает, потому что уже долго играет в хоккей, – сказал форвард уфимцев.
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