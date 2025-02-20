Плющев об удалении Ливо: «Бросился в глаза нарциссизм арбитра. Он надолго переключил на себя внимание, вел себя словно шериф в полицейском участке»

Владимир Плющев высказался об удалении Джоша Ливо за оскорбление арбитров.

Нападающий «Салавата» был удален до конца матча с «Ладой».

– Болельщики обсуждают эпизод из первого периода вчерашнего матча «Лада» – «Салават Юлаев», когда лучший бомбардир и снайпер чемпионата Ливо получил от арбитра Морозова «2+10+20» и завершил игру. Как видите этот эпизод?

– Канадский форвард «Салавата» атаковал и пытался выйти в зоне соперника на чистый лед. Защитник «Лады» мешал, был легкий шлагбаум, но его руки и клюшка все-таки оказались внизу, поэтому удаления, на мой взгляд, нет.

Дальше канадец поехал на свою лавочку, в пути выразил несогласие с отсутствием удаления. Если захотеть, то тут можно увидеть две минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение. А когда Ливо собрался уходить со льда, рядом почему-то оказался еще один игрок «Лады» – провокация, короткий разговор и небольшой толчок со стороны Ливо.

Мне трудно сказать, какие слова были сказаны и откуда взялся такой пышный букет – «2+10+20». Здесь надо послушать арбитров – и только тогда комментировать эти 32 минуты.

Если что и бросилось в глаза, то явная методическая ошибка.

– Какая?

– Нарциссизм арбитра под номером три. Он надолго переключил на себя внимание, вел себя словно шериф в полицейском участке. Красиво катался, упорно что-то объяснял столику, не спеша объявлял наказание.

Это грубая методическая ошибка, которая характерна для школы Анисимова . Судья не имеет права заниматься нарциссизмом, ведь герои хоккейного матча – не арбитры, а хоккеисты. К сожалению, этого понимания у нас нет – и при нынешнем руководстве, похоже, уже не будет.

– Болельщики «Салавата» считают, что арбитр не имел права так жестко наказывать Ливо, поскольку тот является одной из самых ярких звезд КХЛ...

– Здесь спорный момент. Хоккейные правила не пишутся под звезд, они одинаковы для всех игроков. В той же НХЛ к этому тоже пришли, хотя раньше делали исключения.

В свое время у меня были спорные ситуации с тем же Александром Радуловым . ЦСКА не соглашался с решениями по Радулову арбитра Буланова, но я, как главный судья, брал его под защиту. И детальный послематчевый разбор эпизодов подтверждал нашу правоту.

Повторюсь, в эпизоде с Ливо прежде всего методическая ошибка, канадец стал жертвой нарциссизма. Который идет исключительно от неграмотного руководства, а потому повторяется из матча в матч. А то, что Ливо – звезда, не выводит его за рамки правил, – заявил заслуженный тренер России, экс-главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Владимир Плющев.

Лучший снайпер КХЛ удалился до конца матча. Получил больше штрафных минут, чем за весь сезон