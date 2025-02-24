Овечкин – 1-я звезда матча с «Эдмонтоном»: хет-трик, 9 бросков, «+3» за 16:29
Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Эдмонтоном» (7:3).
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в этой игре, набрав 46-е (29+17) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 41 игру.
В матче с «Ойлерс» за 16:29 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (3:17 – в большинстве) – у россиянина 9 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 3».
Овечкин забил 880-й, 881-й и 882-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 12 шайб
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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