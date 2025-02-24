Овечкин сделал 32-й хет-трик в НХЛ и разделил 5-е место в истории с Эспозито. Рекордсмен – Гретцки (50)
Александр Овечкин сделал 32-й хет-трик в НХЛ.
39-летний капитан «Вашингтона» забил 3 гола в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:3).
Этот хет-трик стал для Александра Овечкина 32-м в карьере в лиге. Он повторил достижение Фила Эспозито (32), разделив с ним 5-е место по этому показателю в истории НХЛ.
4-е место по числу хет-триков занимает Бретт Халл (33), 3-е – Майк Босси (39), 2-е – Марио Лемье (40). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (50).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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