Александр Овечкин сделал 32-й хет-трик в НХЛ.

39-летний капитан «Вашингтона » забил 3 гола в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:3).

Этот хет-трик стал для Александра Овечкина 32-м в карьере в лиге. Он повторил достижение Фила Эспозито (32), разделив с ним 5-е место по этому показателю в истории НХЛ .

4-е место по числу хет-триков занимает Бретт Халл (33), 3-е – Майк Босси (39), 2-е – Марио Лемье (40). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (50).