Овечкин о хет-трике: «Отдых помог, я набрался сил. Мы на яхте в океан выходили, видели дельфинов в Майами»
Александр Овечкин отметил, что отдых в Майами помог ему сделать хет-трик.
39-летний капитан «Вашингтона» забил 3 гола в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:3).
– Вы сделали хет-трик. Это помог отдых? Открылось второе дыхание?
– Ну, конечно, отдых помог. Я набрался сил и хорошо подготовился ко второй половине сезона.
– Вас на тренировках Дарюс Каспарайтис не загонял?
– Нет-нет, я все равно отдохнул. Занимался с Каспером только два раза – в зале и на льду. Ему большое спасибо. Помог!
А так мы на яхте в океан выходили, видели дельфинов в Майами. Детям понравилось! – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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