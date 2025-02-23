Овечкин на скамейке после промаха по шайбе: «Что ##### за прикол, какого ### это было!»
Александр Овечкин высказался после промаха по шайбе в игре с «Эдмонтоном».
В одном из эпизодов матча россиянин мог сделать хет-трик, но не попал клюшкой по шайбе.
«Что ### за прикол, какого ### это было», – сказал Александр Овечкин на скамейке после этого момента.
Отметим, что в итоге 39-летний капитан «Вашингтона» забил 3 гола в игре с «Ойлерс» (7:3).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал о «Вашингтоне»
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