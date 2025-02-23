Депутат Журова: «Футбол, хоккей, гольф, теннис – виды спорта, которые могут объединять. Мировые лидеры ими занимаются. За хоккейным матчем между США и Россией смотрел бы весь мир, наверное»

Светлана Журова предложила провести хоккейный матч между Россией и США.

«Есть несколько видов спорта, которые могут объединять, – это теннис, футбол, хоккей, гольф. Очень многие мировые лидеры либо интересуются, либо сами занимаются этими видами спорта, то есть через них можно осуществлять политические контакты.

Знаю, что было предложение провести между Америкой и Россией футбольный матч, а я все-таки настаиваю на хоккейном. Раз наша сборная не едет на чемпионат мира, то пусть состоится дружеский матч между командами, в которых бы выступали с одной стороны наши хоккеисты из НХЛ , а с другой – лучшие американские игроки. Это было бы очень интересно.

За таким матчем смотрел бы, наверное, весь мир. Его было бы здорово провести еще до чемпионата мира. Но не надо вкладывать в него такой смысл, который вложили в недавний матч между сборными Канады и США : раз канадцы выиграли, то и присоединяться к Америке они не будут.

Пусть это будут как Игры Доброй воли, чтобы показать, что на уровне обычных людей, спортсменов дружба существует, и на это пусть обратят внимание политики всех государств как сигнал, что пора возвращать россиян на арену с флагом и гимном», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.