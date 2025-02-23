Камара о Турнире четырех наций: «Россия была бы одной из самых сильных сборных, у нее были бы хорошие шансы выйти в финал и победить»

Энтони Камара поделился впечатлениями от Турнира четырех наций.

В финале сборная Канады обыграла США (3:2 ОТ).

– Я смотрел матчи турнира и получил удовольствие от просмотра. Если играют лучшие игроки мира, то и хоккей будет лучшим в мире.

Канада – США – отличное противостояние, соперники уважают друг друга. Я рад, что сборная моей страны добилась победы. Теперь будем ждать Олимпийские игры.

– Многие говорят, что на этом турнире не хватало сборной России.

– Россия была бы одной из самых сильных сборных, у нее были бы хорошие шансы выйти в финал и победить. Надеюсь, эта команда сможет выступить на следующем подобном турнире.

Участие сборной России всегда добавляет конкуренции, – сказал канадский нападающий «Лады» Энтони Камара .