Камара о Турнире четырех наций: «Россия была бы одной из самых сильных сборных, у нее были бы хорошие шансы выйти в финал и победить»
Энтони Камара поделился впечатлениями от Турнира четырех наций.
В финале сборная Канады обыграла США (3:2 ОТ).
– Я смотрел матчи турнира и получил удовольствие от просмотра. Если играют лучшие игроки мира, то и хоккей будет лучшим в мире.
Канада – США – отличное противостояние, соперники уважают друг друга. Я рад, что сборная моей страны добилась победы. Теперь будем ждать Олимпийские игры.
– Многие говорят, что на этом турнире не хватало сборной России.
– Россия была бы одной из самых сильных сборных, у нее были бы хорошие шансы выйти в финал и победить. Надеюсь, эта команда сможет выступить на следующем подобном турнире.
Участие сборной России всегда добавляет конкуренции, – сказал канадский нападающий «Лады» Энтони Камара.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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