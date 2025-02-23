Яруллин провел 700-й матч в КХЛ, Коршков – 500-й

Альберт Яруллин провел 700-й матч в КХЛ, Егор Коршков – 500-й.

Юбилейной для игроков «Ак Барса » стала игра против «Лады» (2:1).

Защитник Альберт Яруллин набрал 216 (55+161) очков в 700 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

В активе нападающего Егора Коршкова 221 (86+135) балл в 500 матчах.