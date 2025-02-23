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  • 36-летний Хафизуллин провел 800-й матч в КХЛ и стал 6-м защитником в истории лиги с таким показателем. Лидирует Бирюков – 1001 игра
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36-летний Хафизуллин провел 800-й матч в КХЛ и стал 6-м защитником в истории лиги с таким показателем. Лидирует Бирюков – 1001 игра

36-летний Динар Хафизуллин провел 800-й матч в КХЛ.

Юбилейной для хоккеиста «Салавата» стала игра против ЦСКА (2:4). По ходу карьеры он также выступал за «Ак Барс», «Витязь» и СКА.

Хафизуллин стал шестым защитником в истории лиги, достигшим этой отметки. Подобное достижение есть только у Евгения Бирюкова (1001 игра), Григория Панина («Салават», 881 матч), Якова Рылова («Амур», 829 игр), Андрея Сергеева («Локомотив», 809 игр) и Дмитрия Вишневского («Спартак», 804 игры).

В текущем сезоне Хафизуллин провел 57 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 22 (0+22) очка при полезности «плюс 17».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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