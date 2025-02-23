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О′Делл об уровне Турнира четырех наций: «Невероятно, одно наслаждение наблюдать. Хочется еще больше таких игр. Поздравляю канадцев – это важная победа»

Эрик О′Делл высказался об уровне Турнира четырех наций.

В финале Канада обыграла США в овертайме со счетом 3:2.

Сборная Канады стала победителем Турнира четырех наций. Вам удалось посмотреть эти игры?

– Только один матч, по сути, я посмотрел игру вчера. Но, признаюсь, это было тяжело, начало матча слишком рано по местному времени.

Я не очень люблю рано вставать, мне это тяжело дается, но такой матч того стоил. Также я посмотрел нарезки голов остальных игр, вкратце изучил, как обстояли дела во всех матчах.

Поздравляю канадцев, это важная победа, мне приятно наблюдать за успехами своей сборной, знаю, что вся страна болела за тех, кто надевал майки сборной.

– Как вы оцените уровень хоккея на Турнире четырех наций? Можно было услышать мнение, что это чуть ли не лучший хоккей в истории…

– Невероятно, просто невероятно. Не знаю, смотрели вы матчи или нет, но сам факт, когда лучшие из лучших собираются вместе, лучшие игроки мира играют друг против друга – одно наслаждение за этим наблюдать.

И хочется еще больше таких игр! – сказал нападающий «Ак Барса» Эрик О′Делл.

О′Делл про 10 матчей без очков за «Ак Барс»: «Ничего подобного в моей карьере не было, наверное. Командный результат важнее, главное – чтобы команда побеждала»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoЭрик О′Делл
logoАк Барс
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoТурнир четырех наций
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