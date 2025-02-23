Гру об 1:3 от «Нефтехимика»: «Ощущение, что мы проигрывали каждое единоборство. Соперник очень хотел победить, а у нас я этого не увидел»

Бенуа Гру подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (1:3).

«Да, в начале матча у нас была отличная смена, и в целом были неплохие моменты. Обычно, когда ты забиваешь первый, это дает преимущество в матче, но сегодня первая шайба на руку нам не сыграла.

Знаете, если смотреть на матч в целом, такое ощущение, что мы будто проигрывали каждое единоборство.

«Нефтехимик » очень хотел победить сегодня, а у нас я этого не увидел. В единоборствах, в борьбе за шайбу было видно желание соперника выигрывать эту борьбу и контролировать шайбу», – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .