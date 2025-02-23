«Трактор» проиграл «Нефтехимику» и прервал победную серию из 3 матчей. Нижнекамцы набрали очки в 5-й игре подряд
«Трактор» проиграл «Нефтехимику» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Челябинске и завершилась в пользу гостей со счетом 3:1. Дубль сделал форвард Евгений Митякин.
«Трактор» прервал победную серию из трех матчей подряд, но сохранил лидерство в Восточной конференции, набрав 82 очка за 60 игр.
«Нефтехимик» набрал очки в пятом матче подряд. На этом отрезке команда одержала три победы и дважды проиграла в овертайме. В активе нижнекамцев 53 очка после 58 игр, они идут на девятом месте Востока.
Следующий матч «Трактор» проведет дома с «Ак Барсом» 28 февраля, «Нефтехимик» в тот же день сыграет в гостях с «Амуром».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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