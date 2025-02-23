Леонтьев о 3:1: «Нефтехимику» надо было совершить очередной подвиг, гонка за плей‑офф продолжается. «Трактор» по делу 1-й в таблице, в Челябинске всегда сложно играть»

Олег Леонтьев прокомментировал победу «Нефтехимика» над «Трактором».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 3:1 в пользу нижнекамцев.

«В Челябинске всегда сложно играть, тут отличная поддержка «Трактора ». Поэтому вдвойне приятно победить, тем более «Трактор» по делу занимает первое место в таблице.

Нам надо было совершить очередной подвиг, очки нам нужны кровь из носу, потому что гонка за плей‑офф продолжается. Поэтому и матч такой получился: много борьбы, много стыков. Порадуемся, но забудем уже завтра и будем готовиться к сложнейшему выезду.

Ребята – настоящие мужчины, с праздником всех», – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев .

«Трактор» проиграл «Нефтехимику» и прервал победную серию из 3 матчей. Нижнекамцы набрали очки в 5-й игре подряд