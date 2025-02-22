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Робинсон о Турнире четырех наций: «Без сборной России нельзя сказать, что играли лучшие из лучших. Весь мир об этом знает»

Бадди Робинсон считает, что сборной России не хватало на Турнире четырех наций.

Сборная Канады выиграла турнир, победив команду США (3:2 ОТ) в финале.

– Это был отличный, увлекательный хоккей. Когда проходят соревнования такого уровня – это здорово для нашего вида спорта.

Хотя на турнире не хватало несколько стран. Надеюсь, на Олимпийских играх удастся это исправить и там будут играть все лучшие в мире.

Сборной России не хватало на этом турнире?

– Конечно. Без сборной России нельзя сказать, что играли лучшие из лучших. И весь мир об этом знает. Все будут рады увидеть сборную России на Олимпиаде.

– Вас расстроило поражение сборной США в финале?

– Да, я болею за команду из своей страны. Но все равно ребята из сборной США показали отличный хоккей, я горжусь ими.

Они играли на равных с Канадой – это лучшие команды в мире. Думаю, это привлечет много детей в хоккей, – сказал нападающий «Трактора» Бадди Робинсон.

США и Канада наиграли на свою суперсерию. Турнир 4 наций – просто вау

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoБадди Робинсон
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoТрактор
logoНХЛ
logoТурнир четырех наций
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
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