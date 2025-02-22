Робинсон о Турнире четырех наций: «Без сборной России нельзя сказать, что играли лучшие из лучших. Весь мир об этом знает»
Сборная Канады выиграла турнир, победив команду США (3:2 ОТ) в финале.
– Это был отличный, увлекательный хоккей. Когда проходят соревнования такого уровня – это здорово для нашего вида спорта.
Хотя на турнире не хватало несколько стран. Надеюсь, на Олимпийских играх удастся это исправить и там будут играть все лучшие в мире.
– Сборной России не хватало на этом турнире?
– Конечно. Без сборной России нельзя сказать, что играли лучшие из лучших. И весь мир об этом знает. Все будут рады увидеть сборную России на Олимпиаде.
– Вас расстроило поражение сборной США в финале?
– Да, я болею за команду из своей страны. Но все равно ребята из сборной США показали отличный хоккей, я горжусь ими.
Они играли на равных с Канадой – это лучшие команды в мире. Думаю, это привлечет много детей в хоккей, – сказал нападающий «Трактора» Бадди Робинсон.
США и Канада наиграли на свою суперсерию. Турнир 4 наций – просто вау
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий