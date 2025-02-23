Зибанежад о 2:8 с «Баффало»: «Если «Рейнджерс» не держат темп, нужно искать другой подход, а не стрелять себе в ногу. Мы не оставили себе шансов на победу, это разочаровывает»

Мика Зибанежад прокомментировал разгромное поражение «Рейнджерс» в НХЛ.

Команда из Нью-Йорка проиграла «Баффало » со счетом 2:8 в матче регулярного чемпионата.

«Нужно лучше управлять игрой. Если мы не очень хорошо начинаем и не можем держать высокий темп в плане движения шайбы, то нужно взять игру под контроль другим способом, а не стрелять себе в ногу.

Это разочаровывает. Не могу сказать насколько сильно, но это расстраивает. Сегодня мы вообще не дали себе шансов на победу, это главное.

Так что нужно быть готовыми к игре с «Питтсбургом», – сказал форвард «Рейнджерс » Мика Зибанежад .

Лавиолетт о «Рейнджерс» после 2:8 от «Баффало»: «Ничего хорошего. Ужасное начало, дальше лучше не стало. Здесь нет смысла отдельно рассуждать о Шестеркине или других игроках»