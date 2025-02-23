Лавиолетт о «Рейнджерс» после 2:8 от «Баффало»: «Ничего хорошего. Ужасное начало, дальше лучше не стало. Здесь нет смысла отдельно рассуждать о Шестеркине или других игроках»

Питер Лавиолетт высказался об игре «Рейнджерс» после 2:8 от «Баффало».

Клуб из Нью-Йорка был разгромлен в матче регулярного чемпионата НХЛ . Вратарь Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб в первом периоде и был заменен.

Об игре

«Ничего хорошего. Ужасное начало, ужасный первый период. Дальше лучше не стало. Это была не та игра, которую мы ожидали увидеть. Вот и все».

О Шестеркине

«Здесь нет смысла отдельно рассуждать о нем или других игроках. Плохо выглядела вся команда. Мы получили то, что заслужили», – сказал главный тренер «Рейнджерс».