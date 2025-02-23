Лавиолетт о «Рейнджерс» после 2:8 от «Баффало»: «Ничего хорошего. Ужасное начало, дальше лучше не стало. Здесь нет смысла отдельно рассуждать о Шестеркине или других игроках»
Питер Лавиолетт высказался об игре «Рейнджерс» после 2:8 от «Баффало».
Клуб из Нью-Йорка был разгромлен в матче регулярного чемпионата НХЛ. Вратарь Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб в первом периоде и был заменен.
Об игре
«Ничего хорошего. Ужасное начало, ужасный первый период. Дальше лучше не стало. Это была не та игра, которую мы ожидали увидеть. Вот и все».
О Шестеркине
«Здесь нет смысла отдельно рассуждать о нем или других игроках. Плохо выглядела вся команда. Мы получили то, что заслужили», – сказал главный тренер «Рейнджерс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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