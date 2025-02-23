Панарин сделал передачу в матче с «Баффало». У него 23+35 в 54 играх
Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Баффало» (2:8).
Форвард «Рейнджерс» набрал 58-е (23+35) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 54 игры.
Сегодня за 18:06 (3:55 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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