Панарин сделал передачу в матче с «Баффало». У него 23+35 в 54 играх

Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Баффало» (2:8).

Форвард «Рейнджерс » набрал 58-е (23+35) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 54 игры.

Сегодня за 18:06 (3:55 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».