Ротенберг о готовности Кузнецова: «Говорит, что такого тела у него не было никогда. Может быть, только в 20 лет. Ни капли жира!»

Роман Ротенберг высказался о физической готовности Евгения Кузнецова.

Нападающий должен вернуться в состав СКА в сегодняшнем матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо». Он не играл с декабря 2024 года из-за сотрясения мозга.

– Как вы возвращали Евгения Кузнецова в состав после сотрясения мозга? Он через многое прошел.

– Мы очень много тренировались. Начали на земле. Работали плавно, не форсировали. Крутили велосипед, постепенно повышали нагрузки.

Зал, лед, смотрели на состояние игрока. Мониторили пульс. Важно давление. Когда оно повышалось, то мы возвращались назад, давали восстановиться.

И сейчас видим по физике, что Кузнецов в отличном состоянии. Говорит, что такого тела у него не было никогда. Может быть, только в 20 лет.

Но и то, Женя говорит, что даже тогда так не чувствовал себя физически. Ни капли жира! Молодец, очень здорово поработал.

Главное – выиграть борьбу с собой. А дальше – борьбу с соперником. Я думаю, здесь точно будет успех, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .