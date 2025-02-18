Кузнецов выложил кадр со своим голом «Северстали» в пустые ворота с замаха
Евгений Кузнецов опубликовал кадр своего гола в пустые ворота «Северстали».
СКА обыграл клуб из Череповца со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов отметился дублем, забив второй гол на 60-й минуте в пустые ворота в упор с замаха.
На своей странице в соцсети Кузнецов опубликовал кадр, как совершает сильный замах перед броском.
Изображение: соцсеть Евгения Кузнецова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм Евгения Кузнецова
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