Кузнецов выложил кадр со своим голом «Северстали» в пустые ворота с замаха

Евгений Кузнецов опубликовал кадр своего гола в пустые ворота «Северстали».

СКА обыграл клуб из Череповца со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов отметился дублем, забив второй гол на 60-й минуте в пустые ворота в упор с замаха.

На своей странице в соцсети Кузнецов опубликовал кадр, как совершает сильный замах перед броском.

Изображение: соцсеть Евгения Кузнецова.