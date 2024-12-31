Владислав Третьяк: «В России любят хоккей – у нас президент играет. Будем делать все, чтобы быстрее вернуться на международную арену и снова прославить нашу страну. Это наша гордость»

Владислав Третьяк назвал хоккей гордостью россиян в новогоднем обращении.

«Дорогие друзья, я, президент Федерации хоккея Владислав Третьяк , хотел бы поздравить всех болельщиков, любителей хоккея.

Действительно, у нас любят хоккей, у нас президент играет в хоккей. Мы развиваем хоккей – детский спорт, юношеский, студенческий, КХЛ , ВХЛ. Мы любим хоккей.

Хоккей – это наша гордость. Мы будем делать все, чтобы как можно быстрее вернуться на международную арену и снова прославить нашу страну, чтобы звучал гимн и были победы.

Всем большое спасибо! С наступающим Новым годом, здоровья, любви и побед», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.