Владислав Третьяк: «В России любят хоккей – у нас президент играет. Будем делать все, чтобы быстрее вернуться на международную арену и снова прославить нашу страну. Это наша гордость»
Владислав Третьяк назвал хоккей гордостью россиян в новогоднем обращении.
«Дорогие друзья, я, президент Федерации хоккея Владислав Третьяк, хотел бы поздравить всех болельщиков, любителей хоккея.
Действительно, у нас любят хоккей, у нас президент играет в хоккей. Мы развиваем хоккей – детский спорт, юношеский, студенческий, КХЛ, ВХЛ. Мы любим хоккей.
Хоккей – это наша гордость. Мы будем делать все, чтобы как можно быстрее вернуться на международную арену и снова прославить нашу страну, чтобы звучал гимн и были победы.
Всем большое спасибо! С наступающим Новым годом, здоровья, любви и побед», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал ФХР
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