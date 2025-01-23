Владислав Третьяк: «Минспорт создает условия для развития спорта во всех регионах. Задача – выполнить поручение Путина о вовлечении 70% жителей России в занятия физкультурой»
В четверг в Москве проходит пресс-конференция, посвященная российско‑китайскому фестивалю зимних видов спорта. Он пройдет на льду реки Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ 22-23 февраля.
«Министерство спорта ведет колоссальную работу, создавая условия для развития спорта во всех регионах страны, в том числе на Дальнем Востоке. Наша общая задача – выполнить стратегическое поручение Владимира Владимировича Путина о вовлечении 70% жителей страны в занятия физической культурой и спортом.
Один из инструментов популяризации спорта – продвижение среди молодежи. И такие мероприятия, как фестиваль зимних видов, отличный пример вовлечения самых разных людей в зрелищные, захватывающие соревнования.
Очень рад, что в Благовещенске хоккей будет в центре внимания, с удовольствием посетим турнир на льду реки Амур», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
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