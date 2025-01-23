Владислав Третьяк: «Россия и Китай – братские страны. В сфере хоккея идет активное взаимодействие. Рады, что великому соседу интересен наш победный опыт»
В четверг в Москве проходит пресс‑конференция, посвященная российско‑китайскому фестивалю зимних видов спорта. Он пройдет на льду реки Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ 22-23 февраля.
«Россия и Китай – братские страны, на протяжении многих лет мы поддерживаем друг друга и сотрудничаем на самых разных направлениях. Вот и в сфере хоккея идет активное, плодотворное взаимодействие.
Оно началось еще в середине 2010-х, когда во время визита нашего президента в Пекин наряду с масштабными политическими и экономическими соглашениями был подписан и договор о хоккейном сотрудничестве.
Мы очень рады, что нашему великому соседу интересен победный опыт отечественного хоккея. Благодаря спорту сближение наших народов будет еще более тесным, укрепление отношений с дружественными странами – один из приоритетов работы ФХР», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
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