Владислав Третьяк: «Россия и Китай – братские страны. В сфере хоккея идет активное взаимодействие. Рады, что великому соседу интересен наш победный опыт»

Владислав Третьяк рассказал о взаимодействии России и Китая в сфере хоккея.

В четверг в Москве проходит пресс‑конференция, посвященная российско‑китайскому фестивалю зимних видов спорта. Он пройдет на льду реки Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ 22-23 февраля.

«Россия и Китай – братские страны, на протяжении многих лет мы поддерживаем друг друга и сотрудничаем на самых разных направлениях. Вот и в сфере хоккея идет активное, плодотворное взаимодействие.

Оно началось еще в середине 2010-х, когда во время визита нашего президента в Пекин наряду с масштабными политическими и экономическими соглашениями был подписан и договор о хоккейном сотрудничестве.

Мы очень рады, что нашему великому соседу интересен победный опыт отечественного хоккея. Благодаря спорту сближение наших народов будет еще более тесным, укрепление отношений с дружественными странами – один из приоритетов работы ФХР », – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк .