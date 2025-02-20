«Спартак» выиграл 3 матча подряд, команда Жамнова – 2-я на Западе. У «Сибири» 3 поражения кряду и 7-е место на Востоке

«Спартак» одержал 3 подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова обыграла «Сибирь» со счетом 6:2 в домашнем матче.

Таким образом, «Спартак » набрал 74 очка после 56 игр и занимает 2-е место в таблице Западной конференции.

«Сибирь » потерпела 3 поражения кряду. Команда тренера Вадима Епанчинцева идет 7-й на Востоке с 58 баллами после 56 матчей.