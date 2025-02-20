«Спартак» выиграл 3 матча подряд, команда Жамнова – 2-я на Западе. У «Сибири» 3 поражения кряду и 7-е место на Востоке
«Спартак» одержал 3 подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Алексея Жамнова обыграла «Сибирь» со счетом 6:2 в домашнем матче.
Таким образом, «Спартак» набрал 74 очка после 56 игр и занимает 2-е место в таблице Западной конференции.
«Сибирь» потерпела 3 поражения кряду. Команда тренера Вадима Епанчинцева идет 7-й на Востоке с 58 баллами после 56 матчей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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