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  • «Спартак» выиграл 3 матча подряд, команда Жамнова – 2-я на Западе. У «Сибири» 3 поражения кряду и 7-е место на Востоке
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«Спартак» выиграл 3 матча подряд, команда Жамнова – 2-я на Западе. У «Сибири» 3 поражения кряду и 7-е место на Востоке

«Спартак» одержал 3 подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова обыграла «Сибирь» со счетом 6:2 в домашнем матче. 

Таким образом, «Спартак» набрал 74 очка после 56 игр и занимает 2-е место в таблице Западной конференции. 

«Сибирь» потерпела 3 поражения кряду. Команда тренера Вадима Епанчинцева идет 7-й на Востоке с 58 баллами после 56 матчей. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАлексей Жамнов
logoСпартак
logoСибирь
logoКХЛ
logoВадим Епанчинцев
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