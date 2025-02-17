Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Новосибирский клуб потерпел поражение со счетом 0:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Третья шайба в раздевалку – как снежный ком на голову. Начали зарабатывать удаления во втором периоде, но не помогло. В третьем периоде соперник сыграл по счету, у нас были попытки. Победа соперника закономерна.

– Что было в первом периоде? Перегорели?

– Не сказал бы, что перегорели. После третьего гола было опустошение. Второй период – один из лучших с нашей стороны. Мы лезли на ворота, бросали. В моментах с пропущенными шайбами могли сыграть по‑другому.

После первого периода был мужской разговор в раздевалке. Ребята понимают, что мы не должны так играть при своих болельщиках.

– Тэйлор Бек покинул лед на две минуты раньше.

– Там ничего страшного, он подвернул ногу. Не стали его нагружать более, – сказал Епанчинцев .