Епанчинцев о 0:5 от «Автомобилиста»: «После 3-го гола у «Сибири» было опустошение, шайба в раздевалку – как снежный ком на голову. Был мужской разговор»
Новосибирский клуб потерпел поражение со счетом 0:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Третья шайба в раздевалку – как снежный ком на голову. Начали зарабатывать удаления во втором периоде, но не помогло. В третьем периоде соперник сыграл по счету, у нас были попытки. Победа соперника закономерна.
– Что было в первом периоде? Перегорели?
– Не сказал бы, что перегорели. После третьего гола было опустошение. Второй период – один из лучших с нашей стороны. Мы лезли на ворота, бросали. В моментах с пропущенными шайбами могли сыграть по‑другому.
После первого периода был мужской разговор в раздевалке. Ребята понимают, что мы не должны так играть при своих болельщиках.
– Тэйлор Бек покинул лед на две минуты раньше.
– Там ничего страшного, он подвернул ногу. Не стали его нагружать более, – сказал Епанчинцев.
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