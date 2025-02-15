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  • Епанчинцев о 2:5 от «Металлурга»: «Сибирь» проиграла в микромоментах, не хватило агрессии. У нас на каждый матч установка лезть под кожу сопернику, заставлять ошибаться»
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Епанчинцев о 2:5 от «Металлурга»: «Сибирь» проиграла в микромоментах, не хватило агрессии. У нас на каждый матч установка лезть под кожу сопернику, заставлять ошибаться»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Металлургом».

Новосибирский клуб потерпел поражение со счетом 2:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Второй период был определяющим, судя по результату. Микромоментов, реализации не хватило, плюс агрессии, чтобы судья поднял руку и мы поиграли в большинстве. Благодарен ребятам, что старались до конца с таким быстрым соперником.

Хоккей с нашей стороны, особенно в первом периоде, был осторожным, учитывая скорость «Металлурга». Но были моменты, когда неправильно сыграли и пропустили две шайбы в меньшинстве. Проиграли сопернику именно в микромоментах.

У нас на каждую игру установка лезть под кожу сопернику, заставлять его ошибаться. В третьем периоде мы больше контролировали шайбу. Ненужное удаление Морозова было больше от желания.

– Как оцените игру Морозова?

– Повторюсь еще раз, я оцениваю игру команды, а не личностей. Морозов один на льду находится? – сказал Епанчинцев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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