Трамп позвонил сборной США и пожелал удачи перед матчем с Канадой в финале Турнира четырех наций НХЛ

Дональд Трамп пожелал сборной США удачи в финале Турнира четырех наций.

Американская сборная сыграет с Канадой 21 февраля. Игра начнется в 4:00 по московскому времени.

«Сборная США получила звонок от президента сегодня утром – он пожелал команде удачи перед финалом Турнира четырех наций НХЛ », – говорится в заявлении Федерации хоккея США.

Трамп не собирается на матч США с Канадой в финале Турнира четырех наций в Бостоне (Фрэнк Серавалли)