Трамп позвонил сборной США и пожелал удачи перед матчем с Канадой в финале Турнира четырех наций НХЛ
Дональд Трамп пожелал сборной США удачи в финале Турнира четырех наций.
Американская сборная сыграет с Канадой 21 февраля. Игра начнется в 4:00 по московскому времени.
«Сборная США получила звонок от президента сегодня утром – он пожелал команде удачи перед финалом Турнира четырех наций НХЛ», – говорится в заявлении Федерации хоккея США.
Трамп не собирается на матч США с Канадой в финале Турнира четырех наций в Бостоне (Фрэнк Серавалли)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Федерации хоккея США
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