Малкин о Салливане на Турнире четырех наций: «Он заслужил все, выиграл два Кубка Стэнли. Но в финале Канада победит США, это мой выбор»
Евгений Малкин считает, что Канада победит США в финале Турнира четырех наций.
Майк Салливан возглавляет «Питтсбург» и является тренером американской сборной на Турнире четырех наций НХЛ. В финале, 21 февраля, США сыграют с Канадой, игра начнется в 4:00 по московскому времени.
– Он заслужил все. Он выиграл два Кубка Стэнли. Может, победит завтра и [достойно] представит свою страну. Удачи ему, конечно…
У Америки тоже отличная команда. Это, наверное, сейчас лучшие сборные. Удачи обеим завтра.
– Но победить сможет только одна. Кросби или Салливан. Кто возьмет верх?
– Но я думаю, что завтра победит Канада. Думаю, это мой выбор, – сказал форвард «Питтсбурга».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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