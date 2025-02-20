Малкин о Салливане на Турнире четырех наций: «Он заслужил все, выиграл два Кубка Стэнли. Но в финале Канада победит США, это мой выбор»

Евгений Малкин считает, что Канада победит США в финале Турнира четырех наций.

Майк Салливан возглавляет «Питтсбург» и является тренером американской сборной на Турнире четырех наций НХЛ . В финале, 21 февраля, США сыграют с Канадой, игра начнется в 4:00 по московскому времени.

– Он заслужил все. Он выиграл два Кубка Стэнли. Может, победит завтра и [достойно] представит свою страну. Удачи ему, конечно…

У Америки тоже отличная команда. Это, наверное, сейчас лучшие сборные. Удачи обеим завтра.

– Но победить сможет только одна. Кросби или Салливан. Кто возьмет верх?

– Но я думаю, что завтра победит Канада . Думаю, это мой выбор, – сказал форвард «Питтсбурга ».