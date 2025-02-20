Исаев в заявке «Локомотива» на игру с «Куньлунем». Вратарь пропустил больше месяца из-за травмы

Даниил Исаев в заявке «Локомотива» на игру с «Куньлунем».

25-летний голкипер получил травму в ходе матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:4). Таким образом, он не играет больше месяца.

Сегодня пресс-служба «Локомотива » объявила, что Исаев вошел в заявку клуба на сегодняшний домашний матч против «Куньлуня ». Даниил в запасе, основным вратарем будет Алексей Мельничук .

В нынешнем сезоне Исаев выиграл 26 из 34 матчей, пропуская в среднем 1,66 шайбы и отражая 92,3% бросков. На его счету также семь матчей на ноль.