Исаев в заявке «Локомотива» на игру с «Куньлунем». Вратарь пропустил больше месяца из-за травмы
Даниил Исаев в заявке «Локомотива» на игру с «Куньлунем».
25-летний голкипер получил травму в ходе матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:4). Таким образом, он не играет больше месяца.
Сегодня пресс-служба «Локомотива» объявила, что Исаев вошел в заявку клуба на сегодняшний домашний матч против «Куньлуня». Даниил в запасе, основным вратарем будет Алексей Мельничук.
В нынешнем сезоне Исаев выиграл 26 из 34 матчей, пропуская в среднем 1,66 шайбы и отражая 92,3% бросков. На его счету также семь матчей на ноль.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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