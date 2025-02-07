Ротенберг о травме Плешкова: «Не знаю сроков, но пока он не будет играть. Заврагину, Демидову и Короткому по 19 лет, они идут лидерами – эти ребята обыграют Канаду, запомните»

Роман Ротенберг высказался о травме голкипера Артемия Плешкова.

– После матча с «Ак Барсом» Артемий Плешков попал в список травмированных. Проясните, пожалуйста, ситуацию в принципе по его здоровью. Когда ждать его возвращения?

– Там примерно такая же травма, как у Исаева в «Локомотиве», но чуть полегче. Поэтому не быстро выйдет. Честно, не знаю точных сроков. Здесь зависит, как он будет восстанавливаться, но пока он не будет играть. Честно, не могу назвать точных сроков. Как и по Исаеву их нет.

Поэтому для нас важно всегда иметь резервы, нельзя только одним вратарем выиграть Кубок Гагарина. Нужно всех вратарей готовить – то, что, в принципе, мы и делаем. И у нас все вратари играют. Сегодня Паша Мойсевич здорово сыграл, он на сегодняшний день заслуженно в воротах.

Егора Заврагина тоже хочу отметить, он того же года, что и Иван Демидов , и Матвей Короткий – им всем по 19 лет. Это говорит о многом. Они играют в КХЛ постоянно, идут на лидерских позициях.

Только так мы можем развивать наших игроков, которые в будущем, я уверен в этом на 100%, и клубу, и нашей сборной принесут громкие победы не только в будущих сезонах, но уже и в этом.

Вот запомните мои слова, эти ребята точно обыграют Канаду, я в этом на 100% уверен, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг о Кузнецове: «Он сильно мотивирован и еще покажет на льду. Когда игрок встречает своего правильного тренера, то получает эту мотивацию. Но это уже наши личные вопросы»