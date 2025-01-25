Зайцев о силовом приеме Шалунова против Никишина: «Чистый удар в голову. Что тут обсуждать? Человек подпрыгнул и ударил его в челюсть»

Никита Зайцев прокомментировал силовой прием против Александра Никишина.

Против защитника СКА силовой прием применил нападающий «Локомотива» Максим Шалунов в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

После этого хоккеист СКА был помещен в список травмированных.

– Что думаете по поводу хита против Александра Никишина в матче с «Локомотивом»?

– Считаю, что это был чистый удар в голову.

Что тут еще обсуждать? На повторах было видно – человек подпрыгнул и ударил его в челюсть. С Педаном то же самое в конце игры.

– Не обсуждали с Никишиным эту тему? В каком он состоянии?

– У него сотрясение мозга, не очень хорошо себя чувствует, как и бывает во время сотрясений, – сказал защитник СКА Никита Зайцев .