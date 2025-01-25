Зайцев о силовом приеме Шалунова против Никишина: «Чистый удар в голову. Что тут обсуждать? Человек подпрыгнул и ударил его в челюсть»
Никита Зайцев прокомментировал силовой прием против Александра Никишина.
Против защитника СКА силовой прием применил нападающий «Локомотива» Максим Шалунов в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
После этого хоккеист СКА был помещен в список травмированных.
– Что думаете по поводу хита против Александра Никишина в матче с «Локомотивом»?
– Считаю, что это был чистый удар в голову.
Что тут еще обсуждать? На повторах было видно – человек подпрыгнул и ударил его в челюсть. С Педаном то же самое в конце игры.
– Не обсуждали с Никишиным эту тему? В каком он состоянии?
– У него сотрясение мозга, не очень хорошо себя чувствует, как и бывает во время сотрясений, – сказал защитник СКА Никита Зайцев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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